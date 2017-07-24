Депутат и советник акима ЮКО погибли в автокатастрофе
Дептута маслихата ЮКО Камытбек Айтореев и советник акима области Сеит Ертай погибли в ДТП.
Дептута маслихата ЮКО Камытбек Айтореев и советник акима области Сеит Ертай погибли в ДТП.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Туркестана Руслан Абдраимов.
По его словам, днем 23 июля на 107-м километре трассы Шымкент — Самара Toyota Land Cruiser Prado врезался в ГАЗ-53, который стоял на обочине.
Советник и депутат, находившиеся во внедорожнике, погибли на месте. Водитель Toyota госпитализирован в тяжелом состоянии.