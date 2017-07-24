Мать с ребенком погибли во время пожара в Колыванском районе. Рано утром 23 июля на ул. Школьная в селе Кандаурово загорелся дом. В нем находилось три человека — хозяйка, ее дочь и 9-летняя внучка, которые приехали в гости.



В момент возгорания они спали в разных комнатах. Хозяйка проснулась от запаха дыма, выбила окно и выбралась наружу. Она вместе с подоспевшими соседями пыталась попасть в дом, чтобы спасти родственников, но быстро распространившийся огонь не позволил этого сделать.



32-летняя женщина с дочерью погибли. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.



«Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки на веранде дома, где к электросети был подключен холодильник. Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, которая к настоящему времени назначена», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.



Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.