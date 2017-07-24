Смертник взорвал бомбу в Кабуле
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Автомобиль со смертником, начиненный взрывчаткой, взорвался в одном из западных районов Кабула, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Автомобиль со смертником, начиненный взрывчаткой, взорвался в одном из западных районов Кабула, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о двух погибших. Еще как минимум двое пострадали, степень тяжести их травм пока не установлена. По разным данным, погибли и получили повреждения от 10 до 20 человек.
В западной части Кабула живут некоторые политические лидеры, например, Мухаммед Мохакик, представитель народности хазара. Ранее в этом районе уже произошел взрыв, унесший жизнь Рамазана Хуссейнзады, видного представителя шиитского духовенства и хазарской общины.