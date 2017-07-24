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07:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Убийцы тигра сядут в тюрьму в Приморье

Убийцы тигра сядут в тюрьму в Приморье.

Трое жителей Дальнереченского района Приморского края пойдут под суд за убийство тигра, сообщает ИА «Дейта.ру».

В августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново они застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее. Ущерб, причиненный государству, превысил 1,8 млн рублей.

При обыске у обвиняемых изъято ружье, из которого было убито животное, и неполный скелет амурского тигра. Согласно заключению эксперта, смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения в грудную клетку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД по Приморью.

Михаил Грач.

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