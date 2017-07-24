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07:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Николаевке строители начали засыпать дом с жильцами внутри

Увидев это, соседи начали блокировать проезд строителям.

В Николаевке в районе строительства развязки с 4 моста рабочие начали засыпать землей частный дом, в котором находились женщина с ребенком. На этот раз инцидент произошел на ул. Радищева, 37. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Строители прекратили свои действия только после того, как красноярка вместе с соседями соорудила баррикаду. Они преградила проезд досками с гвоздями.

«Что мы будем делать ночью? Видите, что они делают? Они прямо в открытую берут и подкапывают. В любой момент дом упадет, и где мы будем находиться, на улице? Не могу понять. Если это зона сноса, то решите с нами вопрос и делайте тогда свои ремонтные работы», — прокомментировала жительница Николаевки Анджела Сушко.

Отметим, что строительством левобережной развязки от 4 моста до ул. Копылова через Николаевку занимается СК «Сибиряк». Ранее жители домов, которые попали под программу сноса, неоднократно жаловались журналистам на бесчинства работников.

Ранее семейная пара утверждала, что в их доме по ул. Байкитской были «заживо похоронены рабочими пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор». Там же утрамбованы и личные сбережения — 350 тысяч рублей. Сейчас пожилая пара ютится на полуразрушенной даче.

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