В Николаевке строители начали засыпать дом с жильцами внутри

В Николаевке в районе строительства развязки с 4 моста рабочие начали засыпать землей частный дом, в котором находились женщина с ребенком. На этот раз инцидент произошел на ул. Радищева, 37. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Строители прекратили свои действия только после того, как красноярка вместе с соседями соорудила баррикаду. Они преградила проезд досками с гвоздями.

«Что мы будем делать ночью? Видите, что они делают? Они прямо в открытую берут и подкапывают. В любой момент дом упадет, и где мы будем находиться, на улице? Не могу понять. Если это зона сноса, то решите с нами вопрос и делайте тогда свои ремонтные работы», — прокомментировала жительница Николаевки Анджела Сушко.

Отметим, что строительством левобережной развязки от 4 моста до ул. Копылова через Николаевку занимается СК «Сибиряк». Ранее жители домов, которые попали под программу сноса, неоднократно жаловались журналистам на бесчинства работников.