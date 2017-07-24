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07:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Аргаяше 15-летний подросток на скутере врезался в Газель

Мальчика госпитализировали с переломами рёбер и руки.

ДТП с участием 15-летнего подростка на скутере произошло в Аргаяше, сообщают в одной из групп соцсетей.

Авария случилась вечером 23 июля. По предварительной информации, юноша не уступил дорогу Газели, в результате чего произошло столкновение. Подростка госпитализировали с переломами рёбер и правой руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

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