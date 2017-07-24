В Аргаяше 15-летний подросток на скутере врезался в Газель
Мальчика госпитализировали с переломами рёбер и руки.
Мальчика госпитализировали с переломами рёбер и руки.
ДТП с участием 15-летнего подростка на скутере произошло в Аргаяше, сообщают в одной из групп соцсетей.
Авария случилась вечером 23 июля. По предварительной информации, юноша не уступил дорогу Газели, в результате чего произошло столкновение. Подростка госпитализировали с переломами рёбер и правой руки.
В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.