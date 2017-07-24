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07:37 (мск), источник: Tengrinews

Лимузин без водителя насмерть задавил пенсионера в Костанае

На одной из автостоянок Костаная лимузин без водителя насмерть задавил 74-летнего пенсионера, сообщает Alau.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает издание, происшествие случилось 17 июля на улице Карбышева.

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На одной из автостоянок лимузин покатился и насмерть задавил пенсионера. Данные подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

«По факту наезда на 74-летнего жителя города Костаная, произошедшего 17 июля на территории автомобильной стоянки по улице Карбышева, проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы», — сказано в ответе.

Известно, что погибший пенсионер работал охранником на автостоянке.

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