Лимузин без водителя насмерть задавил пенсионера в Костанае
На одной из автостоянок Костаная лимузин без водителя насмерть задавил 74-летнего пенсионера, сообщает Alau.kz.
На одной из автостоянок Костаная лимузин без водителя насмерть задавил 74-летнего пенсионера, сообщает Alau.kz.
Как сообщает издание, происшествие случилось 17 июля на улице Карбышева.
На одной из автостоянок лимузин покатился и насмерть задавил пенсионера. Данные подтвердили в
«По факту наезда на 74-летнего жителя города Костаная, произошедшего 17 июля на территории автомобильной стоянки по улице Карбышева, проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы», — сказано в ответе.
Известно, что погибший пенсионер работал охранником на автостоянке.