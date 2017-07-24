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07:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Экс-риелтор наживалась на доверчивых хабаровчанах

В Индустриальном районном суде Хабаровска вынесли приговор мошеннице, которая брала у горожан деньги «на депозит» — женщина обещала займодавцам доход в 20%, однако долги отдавать не собиралась.

Фигуранткой уголовного дела стала 57-летняя жительница краевой столицы, бывший риелтор. Как установили в суде, женщина рассказала знакомому, что для операций с недвижимостью ей нужны деньги. Заем она обещала вернуть через месяц, причем с 20-процентным бонусом. При этом мошенница знала, что денег ее кредиторы не увидят — на тот момент она не работала, к тому же у нее были долги перед потерпевшими по другим уголовным делам.

Знакомый подсудимой, в свою очередь, нашел двоих людей, которые хотели выгодно вложить деньги. В результате один из потерпевших передал женщине 1 млн, а другой — 500 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.

На момент рассмотрения этого уголовного дела хабаровчанка уже была осуждена за аналогичные преступления к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с нее более 20 млн рублей в пользу восьми потерпевших.

За очередное преступление женщину приговорили к трем годам за решеткой и по совокупности приговоров назначили ей наказание в виде шести лет лишения свободы. 1,5 млн рублей мошенница обязана вернуть займодавцам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

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