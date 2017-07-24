Экс-риелтор наживалась на доверчивых хабаровчанах
В Индустриальном районном суде Хабаровска вынесли приговор мошеннице, которая брала у горожан деньги «на депозит» — женщина обещала займодавцам доход в 20%, однако долги отдавать не собиралась.
В Индустриальном районном суде Хабаровска вынесли приговор мошеннице, которая брала у горожан деньги «на депозит» — женщина обещала займодавцам доход в 20%, однако долги отдавать не собиралась.
Фигуранткой уголовного дела стала 57-летняя жительница краевой столицы, бывший риелтор. Как установили в суде, женщина рассказала знакомому, что для операций с недвижимостью ей нужны деньги. Заем она обещала вернуть через месяц, причем с 20-процентным бонусом. При этом мошенница знала, что денег ее кредиторы не увидят — на тот момент она не работала, к тому же у нее были долги перед потерпевшими по другим уголовным делам.
Знакомый подсудимой, в свою очередь, нашел двоих людей, которые хотели выгодно вложить деньги. В результате один из потерпевших передал женщине 1 млн, а другой — 500 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.
На момент рассмотрения этого уголовного дела хабаровчанка уже была осуждена за аналогичные преступления к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с нее более 20 млн рублей в пользу восьми потерпевших.
За очередное преступление женщину приговорили к трем годам за решеткой и по совокупности приговоров назначили ей наказание в виде шести лет лишения свободы. 1,5 млн рублей мошенница обязана вернуть займодавцам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на