Экс-риелтор наживалась на доверчивых хабаровчанах

Фигуранткой уголовного дела стала 57-летняя жительница краевой столицы, бывший риелтор. Как установили в суде, женщина рассказала знакомому, что для операций с недвижимостью ей нужны деньги. Заем она обещала вернуть через месяц, причем с 20-процентным бонусом. При этом мошенница знала, что денег ее кредиторы не увидят — на тот момент она не работала, к тому же у нее были долги перед потерпевшими по другим уголовным делам.

Знакомый подсудимой, в свою очередь, нашел двоих людей, которые хотели выгодно вложить деньги. В результате один из потерпевших передал женщине 1 млн, а другой — 500 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.

На момент рассмотрения этого уголовного дела хабаровчанка уже была осуждена за аналогичные преступления к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с нее более 20 млн рублей в пользу восьми потерпевших.