Водитель иномарки умер в больнице после ДТП в Ветлужанке

В Октябрьском районе на ул. Лесопарковой столкнулись два автомобиля — Hyundai Solaris и Nissan X-Trail. Авария произошла в воскресенье, 23 июля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель на иномарке Hyundai ехал со стороны ул. Вильского. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым автомобилем.

«В результате происшествия травмы получил водитель машины Hyundai. Его госпитализировали в БСМП, где поздно вечером он скончался», — рассказали в ведомстве.

На участке дороги по ул. Лесопарковой ведутся работы по реконструкции тепловой камеры. Все предупредительные знаки были расставлены правильно, отметили в ГИБДД.