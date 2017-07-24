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07:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Водитель иномарки умер в больнице после ДТП в Ветлужанке

Врачи выяснили, что мужчина был пьян.

В Октябрьском районе на ул. Лесопарковой столкнулись два автомобиля — Hyundai Solaris и Nissan X-Trail. Авария произошла в воскресенье, 23 июля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель на иномарке Hyundai ехал со стороны ул. Вильского. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым автомобилем.

«В результате происшествия травмы получил водитель машины Hyundai. Его госпитализировали в БСМП, где поздно вечером он скончался», — рассказали в ведомстве.

На участке дороги по ул. Лесопарковой ведутся работы по реконструкции тепловой камеры. Все предупредительные знаки были расставлены правильно, отметили в ГИБДД.

Отмечается, что 65-летний мужчина за рулем Nissan X-Trail не пострадал. У обоих водителей взяли кровь на анализ. Он показал, что в состоянии алкогольного опьянения находился 27-летний парень. За последний год никто из них к административной ответственности не привлекался.

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