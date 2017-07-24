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07:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подозреваемый в угоне мужчина погиб в ДТП возле аэропорта в Хабаровске

Личность водителя все еще устанавливается.

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Неустановленный водитель разбился в окрестностях Матвеевского шоссе в Хабаровске. Автомобиль, предположительно, был угнан, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД лейтенант полиции Наталья Прохорец.

Утром 24 июля неустановленный водитель, управлявший автомобилем Audi Allroad, совершил наезд на бордюрный камень возле дома № 26а по Матвеевскому шоссе. После этого, продолжая неконтролируемое движение, он совершил наезд на два дерева поблизости.

— В результате ДТП погиб водитель Audi. Его личность все еще устанавливается. Предположительно, Audi Allroad была угнана, так как принадлежит другому человеку. Также есть объяснение охранника одного из автосервисов, в котором говорится, что некий молодой человек взял этот автомобиль и уехал на нем. На настоящий момент все подробности произошедшего еще выясняются, — уточнила Наталья Прохорец.

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