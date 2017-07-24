Стрелявший во Владивостоке мужчина угодил в СИЗО.

Напомним, вчера, 23 июля, сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Владивостока. Мужчина, находясь по адресу: улица Бурачека, дом № 9, во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого бывшей супруги. Потерпевший госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», в рамках которой преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. Назначено проведение баллистической и судебно-медицинской экспертиз. Опрошены очевидцы. Травматический пистолет, принадлежащий правонарушителю, изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.