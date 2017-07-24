Стрелявший во Владивостоке мужчина угодил в СИЗО
Стрелявший во Владивостоке мужчина угодил в СИЗО.
Стрелявший во Владивостоке мужчина угодил в СИЗО.
Буйного жителя района Чуркина заключили под стражу, сообщает ИА «Deita.ru».
Напомним, вчера, 23 июля, сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Владивостока. Мужчина, находясь по адресу: улица Бурачека, дом № 9, во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого бывшей супруги. Потерпевший госпитализирован.
Как рассказали в
Екатерина Брязгунова.