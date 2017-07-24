На Южном Урале прокуратура проверит информацию ОНФ о выдворении ребенка с сахарным диабетом из лагеря

«В присутствии сына врач выговаривала нам на повышенных тонах, грубо, по-хамски: “Для чего вы привезли сюда ребенка с сахарным диабетом? Для чего нам эти проблемы?” Также нам сообщили, что если мы сейчас не заберем сына, то он будет находиться в изоляторе. Получается, что в этом лагере каким-то образом диабет приравнивается к инфекционным заболеваниям, иначе почему его изъяли из группы детей и изолировали? Это не единичный случай в “Абзаково”. Другой ребенок также с сахарным диабетом приехал на отдых из Свердловской области, дорога у него заняла более 10 часов. Родители не смогли его быстро забрать, поэтому всю ночь он провел в изоляторе, а затем был выдворен из лагеря», — сообщил он.