На Южном Урале прокуратура проверит информацию ОНФ о выдворении ребенка с сахарным диабетом из лагеря
В Челябинске обсудили вопросы качества работы детских оздоровительных лагерей.
В Челябинске обсудили вопросы качества работы детских оздоровительных лагерей.
Активисты ОНФ обнародовали жалобы родителей на проблемы в лагере «Звездочка» в Озерске и факт выдворения из детского загородного комплекса «Абзаково» ребенка с сахарным диабетом по причине заболевания. Об этом Накануне.RU сообщили в
У ребенка диабет в стадии длительной стойкой компенсации. При поступлении в лагерь у него были все необходимые справки и разрешения. Ребенка в лагерь приняли, однако уже поздно вечером родителям сообщили, что мальчика нужно забрать.
Отметим, что подросток был награжден местным управлением образования отдыхом в данном учреждении в смене одаренных детей как отличник и призер областных олимпиад.
По словам отца мальчика, родителям сказали, что, если они не заберут сына, он будет находиться в изоляторе.
«В присутствии сына врач выговаривала нам на повышенных тонах, грубо, по-хамски: “Для чего вы привезли сюда ребенка с сахарным диабетом? Для чего нам эти проблемы?” Также нам сообщили, что если мы сейчас не заберем сына, то он будет находиться в изоляторе. Получается, что в этом лагере
Добавим, что региональные управления Роспотребнадзора, министерства образования, прокуратуры уже начали проверку данных случаев.