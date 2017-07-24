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08:43 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале прокуратура проверит информацию ОНФ о выдворении ребенка с сахарным диабетом из лагеря

В Челябинске обсудили вопросы качества работы детских оздоровительных лагерей.

Активисты ОНФ обнародовали жалобы родителей на проблемы в лагере «Звездочка» в Озерске и факт выдворения из детского загородного комплекса «Абзаково» ребенка с сахарным диабетом по причине заболевания. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального штаба.

У ребенка диабет в стадии длительной стойкой компенсации. При поступлении в лагерь у него были все необходимые справки и разрешения. Ребенка в лагерь приняли, однако уже поздно вечером родителям сообщили, что мальчика нужно забрать.

Отметим, что подросток был награжден местным управлением образования отдыхом в данном учреждении в смене одаренных детей как отличник и призер областных олимпиад.

По словам отца мальчика, родителям сказали, что, если они не заберут сына, он будет находиться в изоляторе.

«В присутствии сына врач выговаривала нам на повышенных тонах, грубо, по-хамски: “Для чего вы привезли сюда ребенка с сахарным диабетом? Для чего нам эти проблемы?” Также нам сообщили, что если мы сейчас не заберем сына, то он будет находиться в изоляторе. Получается, что в этом лагере каким-то образом диабет приравнивается к инфекционным заболеваниям, иначе почему его изъяли из группы детей и изолировали? Это не единичный случай в “Абзаково”. Другой ребенок также с сахарным диабетом приехал на отдых из Свердловской области, дорога у него заняла более 10 часов. Родители не смогли его быстро забрать, поэтому всю ночь он провел в изоляторе, а затем был выдворен из лагеря», — сообщил он.

Добавим, что региональные управления Роспотребнадзора, министерства образования, прокуратуры уже начали проверку данных случаев.

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