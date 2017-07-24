Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
«Летать не будут»: СМИ о тяжелых дронах РФ на авиасалоне МАКС
СМИ: В РФ могут разрешить ношение короткоствола
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:45 (мск), источник: СуперОмск

В смертельном ДТП под Омском людей выбросило из перевернувшейся «Лады»

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июля, в Большереченском районе Омской области.

По данным омской Госавтоинспекции, неустановленный водитель автомобиля Lada Priora двигался по трассе Омск — Тара в сторону Омска. В районе 180 км он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии все находившиеся в салоне люди оказались снаружи.

В ДТП погибли 32-летняя женщина и 4-летний мальчик. 28-летний мужчина и 5-летняя девочка госпитализированы.

Проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь