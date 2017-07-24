В смертельном ДТП под Омском людей выбросило из перевернувшейся «Лады»
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июля, в Большереченском районе Омской области.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июля, в Большереченском районе Омской области.
По данным омской Госавтоинспекции, неустановленный водитель автомобиля Lada Priora двигался по трассе Омск — Тара в сторону Омска. В районе 180 км он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии все находившиеся в салоне люди оказались снаружи.
В ДТП погибли 32-летняя женщина и 4-летний мальчик. 28-летний мужчина и 5-летняя девочка госпитализированы.
Проводится проверка.