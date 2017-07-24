Омич умер от удара током, пока косил траву
Необычное происшествие в Любинском районе Омской области. Вчера ночью в одну из местных больниц был доставлен омич, врачи диагностировали у него поражение током, сообщают СМИ.
Необычное происшествие в Любинском районе Омской области. Вчера ночью в одну из местных больниц был доставлен омич, врачи диагностировали у него поражение током, сообщают СМИ.
Оказалось, что такую травму он получил во время того, как косил траву. Дело в том, что в траве лежал оголенный провод под напряжением, которого мужчина и не заметил. В итоге он попал в электрогазонокосилку, в которой и произошло замыкание, убившее человека.