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08:46 (мск), источник: СуперОмск

Омич умер от удара током, пока косил траву

Необычное происшествие в Любинском районе Омской области. Вчера ночью в одну из местных больниц был доставлен омич, врачи диагностировали у него поражение током, сообщают СМИ.

Оказалось, что такую травму он получил во время того, как косил траву. Дело в том, что в траве лежал оголенный провод под напряжением, которого мужчина и не заметил. В итоге он попал в электрогазонокосилку, в которой и произошло замыкание, убившее человека.

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