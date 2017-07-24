В Гатчинском районе иномарка столкнулась с «Ладой» — в машине был ребёнок
По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Столкнулись две машины рядом с деревней Пижма в Гатчинском районе.
По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Столкнулись две машины рядом с деревней Пижма в Гатчинском районе.
Очевидцы ДТП в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что в одной из машин был ребёнок. Несмотря на сильный удар, никто не пострадал.
«Peugeot и ВАЗ 99 не поделили дорогу в Гатчинском районе, деревне Пижма. В результате ДТП никто не пострадал, только железо», — сообщает очевидец Виталий Константинов в группе «ДТП и ЧП |