Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
«Летать не будут»: СМИ о тяжелых дронах РФ на авиасалоне МАКС
СМИ: В РФ могут разрешить ношение короткоствола
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
08:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье утонул 7-летний мальчик

В выходные.

В Добрянке из пруда достали тело 7-летнего ребенка. Проводится доследственная проверка.

Как рассказала «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова, 21 июля 2017 года ребенок отправился на прогулку и не вернулся. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но потом обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Поиски длились всю ночь. На берегу водоема обнаружили вещи мальчика. К 11 часам 22 июля тело ребенка извлекли из воды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
7-летняя тагильчанка попала под колеса иномарки
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь