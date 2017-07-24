В Прикамье утонул 7-летний мальчик

Как рассказала «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова, 21 июля 2017 года ребенок отправился на прогулку и не вернулся. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но потом обратились с заявлением в правоохранительные органы.