Хабаровские полицейские поймали наркоторговку во время вскрытия тайника
Организатор группировки отправил «синтетику» в краевой центр из Москвы.
Организатор группировки отправил «синтетику» в краевой центр из Москвы.
В Хабаровском крае осудят членов преступной группировки, которые пытались продать в регионе наркотики. «Синтетику» организатор бизнеса привёз из Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов закончили следствие по этому делу. Они выяснили, что во главе группировки был 23-летний житель Хабаровска. Он распространял наркотики бесконтактным способом. Подельников мужчина нашёл через
В Хабаровске полицейские задержали сообщницу наркодилера, когда она доставала товар из тайника. Неизвестное вещество у женщины изъяли и проверили — оказалось, что это наркотик. Его вес составил 15,79 грамма. Оставшуюся часть «синтетики» сотрудники правоохранительных органов забрали у обвиняемого во время проведения обыска по месту жительства.
Как сообщили в