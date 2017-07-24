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08:57 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские полицейские поймали наркоторговку во время вскрытия тайника

Организатор группировки отправил «синтетику» в краевой центр из Москвы.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае осудят членов преступной группировки, которые пытались продать в регионе наркотики. «Синтетику» организатор бизнеса привёз из Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов закончили следствие по этому делу. Они выяснили, что во главе группировки был 23-летний житель Хабаровска. Он распространял наркотики бесконтактным способом. Подельников мужчина нашёл через интернет-мессенджеры. Товар он купил у неустановленного лица в столице России, а затем отправил 1 килограмм 800 граммов синтетики в краевой центр для дальнейшей реализации.

В Хабаровске полицейские задержали сообщницу наркодилера, когда она доставала товар из тайника. Неизвестное вещество у женщины изъяли и проверили — оказалось, что это наркотик. Его вес составил 15,79 грамма. Оставшуюся часть «синтетики» сотрудники правоохранительных органов забрали у обвиняемого во время проведения обыска по месту жительства.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» полицейские передали в суд. Организатора преступной группировки заключили под стражу, а его сообщницу отправили под домашний арест, как и двух других подельников. Они заключили с правоохранителями досудебные соглашения, их дела в отдельном порядке направили в суд для рассмотрения по существу.

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