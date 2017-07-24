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09:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Отца сгоревших в Пласте детей доставили в Челябинск

У него обожжено 30% тела.

Мужчину, потерявшего детей при пожаре в Пластовском районе, доставили в Челябинский ожоговый центр. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального минздрава, у него обожжено 30% тела. Пострадавший дышит самостоятельно.

Трагедия в деревне Верхняя Кабанка случилась в ночь на 23 июля 2017 года. Произошло замыкание электропроводки на веранде дома, в результате чего выход из строения оказался заблокирован. Погибли две девочки 6 лет, одна — 12 лет, а также 2-летняя малышка. Трое из погибших были дочерьми хозяина дома, четвертая — племянницей, находившейся в гостях. Мать девочек во время пожара была на работе.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пострадавшим из областного бюджета будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей за каждого погибшего члена семьи.

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