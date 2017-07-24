В МЧС назвали причину задымления на руднике в Приморье

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Специалисты устранили задымление на руднике в Приморье и установили, что оно произошло из-за неисправности оборудования, сообщает краевой глав МЧС РФ.

Утром в понедельник на руднике «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе произошло задымление на горизонте 85 метров. Проведен газоанализ, нарушений не выявлено. По данным МЧС, пострадавших нет. Дежурная смена горнорабочих — 65 человек — вышла на поверхность самостоятельно.

«Проведена разведка и работы по восстановлению рабочего режима в шахте. Задымление ликвидировано. Проведено вентилирование шахты и газоанализ. Пробы в норме. Разведкой установлено, что задымление горной выработки произошло из-за неисправности пускового оборудования. Конкретную причину будут устанавливать специалисты. Открытого горения не было», — говорится в сообщении.