Двое погибли, трое пострадали в ДТП в Увельском районе
Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем — лобовое с Hino.
Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем — лобовое с Hino.
В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобилей в Увельском районе (Челябинская область) погибли два человека, еще трое, включая 12-летнего ребенка, пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем — лобовое с Hino», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В результате аварии водитель иномарки и его
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.