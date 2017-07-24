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09:25 (мск), источник: dostup1.ru

Двое погибли, трое пострадали в ДТП в Увельском районе

Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем — лобовое с Hino.

В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобилей в Увельском районе (Челябинская область) погибли два человека, еще трое, включая 12-летнего ребенка, пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального полицейского главка, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 июля на 77 километре трассы Челябинск — Троицк у поселка Нагорный.

«Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем — лобовое с Hino», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии водитель иномарки и его пассажир-женщина 1976 и 1973 годов рождения погибли на месте. Трое пассажиров — 2005, 1993 и 1997 годов рождения — с различными травмами были направлены в Южноуральскую больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.

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