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09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП — видео

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на трассе Уфа — Стерлитамак около деревни Байкал произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Очевидцы опубликовали фотографии и видео с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». По ним видно, что серьезно повреждены ВАЗ-2110 и «Шкода», у фуры спущены колеса, а еще один автомобиль оказался за пределами проезжей части.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.

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