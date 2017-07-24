В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП — видео

По предварительным данным, в аварию попали три легковых автомобиля и фура. Очевидцы опубликовали фотографии и видео с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». По ним видно, что серьезно повреждены ВАЗ-2110 и «Шкода», у фуры спущены колеса, а еще один автомобиль оказался за пределами проезжей части.