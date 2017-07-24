В подъезде в Советске сожгли детскую коляску

За последние сутки в регионе произошло три пожара, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.

Так, в Советске была сожжена детская коляска; это произошло в подъезде четырехэтажного многоквартирного дома на ул. Фурманова. Сигнал о пожаре поступил в 00 часов 6 минут в понедельник. На вызов выезжали два пожарных расчета.

В 20:15 стало известно о пожаре в поселке Мостовое Черняховского городского округа; там загорелась баня. До этого, в 17:42 пожарные выезжали на улицу Советскую в Немане, где в одноэтажном с мансардой жилом многоквартирном доме, в однокомнатной квартире загорелся диван. Площадь пожара в итоге составила 4 квадратных метра.