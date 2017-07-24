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09:06 (мск), источник: "Российская газета"

СК завел дело из-за гибели четверых детей на пожаре под Красноярском

В Сухобузимском районе по факту гибели четверых детей при пожаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в следственном комитете Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, пять человек, из которых четверо — дети, погибли из-за пожара неподалеку от райцентра Сухобузимское в ночь с 23 на 24 июля. По данным спасателей, сообщение о том, что в пяти километрах от райцентра горит заброшенное строение, поступило от жителей ближайшего села. Пожарные тут же выехали на место ЧП, но было уже поздно — здание полыхало.

— Почти час пожарные боролись с огнем и ликвидировали его на площади 104 квадратных метров. На тушении работали три единицы техники и семь человек личного состава, — пояснили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как выяснилось позже, в огне погибли пятеро, из них четверо — дети, 10, 6, 3 лет и годовалый малыш. Старший сын, подросток 14-ти лет, которому удалось вырваться из огня и вызвать подмогу, остался жив, но с сильнейшими ожогами был доставлен в Сухобузимскую ЦРБ.

Как рассказали корреспонденту «РГ» в самой ЦРБ, подростка уже переправили краевую клиническую больницу, сейчас он в тяжелейшем состоянии находится в реанимации ожогового центра.

Уже известно, что этот дом арендовала на лето семья из семи человек, приехавшая в Красноярск из ближнего зарубежья. Матери не было на момент ЧП дома, отец оставался один с детьми.

— Рассматриваются две версии пожара. Первая это неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц — в доме не было электричества, для освещения использовались свечи. Вторая — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, — рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что уже назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

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