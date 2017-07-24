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10:52 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело о стихийной свалке у озера Глушица в Жуковском

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированной свалке в водоохранной зоне озера Глушица в Жуковском. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Андрей Марков.

«По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ — “Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов”. В ходе осмотра озера Глушица следователи зафиксировали навалы бытового и строительного мусора на береговой линии», — сказал Марков.

Он отметил, что эти отходы относятся к четвертому классу опасности. Общая площадь стихийной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, что создало угрозу причинения вреда окружающей среде.

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Представитель ГСУ СК

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области.

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