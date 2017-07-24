СК возбудил дело о стихийной свалке у озера Глушица в Жуковском

«По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ — “Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов”. В ходе осмотра озера Глушица следователи зафиксировали навалы бытового и строительного мусора на береговой линии», — сказал Марков.
Он отметил, что эти отходы относятся к четвертому классу опасности. Общая площадь стихийной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, что создало угрозу причинения вреда окружающей среде.
В результате отсутствия мер по рекультивации и очистке указанных земельных участков возникла реальная угроза распространения химических веществ на обширной территории через ливневые стоки, талые воды.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области.