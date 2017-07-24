Появились новые жертвы аварии в Большереченском районе: 5-летняя девочка умерла в больнице
Выжил только предполагаемый водитель «Лады Приоры», его состояние оценивается как тяжелое.
Выжил только предполагаемый водитель «Лады Приоры», его состояние оценивается как тяжелое.
Появились новые подробности вчерашнего ДТП в Большереченском районе Омской области.
Напомним, «Лада Приора» съехала в кювет, и всех находящихся в ней выбросило из салона.
На месте погибли 32-летняя женщина, ее 4-летний сын. Мужчину и 5-летнюю девочку увезла скорая.
Теперь стало известно, в больнице умерла пятилетняя дочка, мужчина находится в тяжелом состоянии, передает «Вечерний Омск».
По всей вероятности, за рулем находился отец семейства.