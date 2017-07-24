Пожар на Республиканском стадионе обсудили на заседании в мэрии

Источник: Publika.md

На место прибыли более 80 пожарных и 16 единиц спецтранспорта. К семи часам пожар локализовали. Это третье возгорание на свалках веток с начала июля. Ситуацию обсудили сегодня на заседании в столичной мэрии.

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Сообщение о пожаре поступило в Службу чрезвычайных ситуаций в половине пятого утра.

«Сгорело 40% складированных на территории стадиона веток, 60% удалось спасти. Пострадавших в результате пожара нет. Вышел из строя измельчитель веток, который работал на стадионе», — сказал замначальника Пожарно-спасательной службы Алексей Лавриенко.

Причины возгорания пока не установлены.

«Ветки занимали почти половину площади стадиона. Опасности распространения огня больше нет. Пожарные будут находится здесь до полной ликвидации пожара. Затем начнем оценку ущерба», — сообщила пресс-секретарь СЧС Диана Цуцу.

«Пока ничего невозможно сказать о причинах возгорания. Их предстоит установить специалистам Службы чрезвычайных ситуаций. За один день это не делается. Сегодня мы проведем совместной заседание с представителями СЧС. Будем искать способы предотвратить в других местах складирования веток».

По словам главы Зеленхоза Елиферия Харуцы, на территории Республиканского стадиона хранилось почти 300 кубометров веток.

Между тем синоптики прогнозирует сохранение высокой температуры воздуха, при которой велика угроза возгораний на открытых местностях.

«Сейчас у нас четвертый уровень. Самый опасный — пятый, его мы пока не достигли. В такой ситуации угроза самовозгораний веток и растительности становится предельно высокой».