Суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище
В результате беспорядков в сентябре прошлого года пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей.
В результате беспорядков в сентябре прошлого года пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением, которые произошли в начале сентября прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в суде.
«Прокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище в закрытом режиме. Суд удовлетворил данное требование. Рассмотрение началось», — сказали там.
Дело возбуждено в отношение пяти молодых людей 1999−2001 годов рождения. По версии следствия, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках. Установлено, что поводом стало недовольство правилами внутреннего распорядка, существующими в исправительном учреждении.
В результате пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести.