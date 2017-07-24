(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Спасатели забрали с балкона мальчика в Альметьевске, кторый в течение часа был один на балконе и звал маму, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.