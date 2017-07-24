Спасатели забрали с балкона мальчика в Альметьевске
Очевидцы сообщили, что мальчик в течение часа был один на балконе и звал маму.
Очевидцы сообщили, что мальчик в течение часа был один на балконе и звал маму.
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Спасатели забрали с балкона мальчика в Альметьевске, кторый в течение часа был один на балконе и звал маму, сообщили ИА «Татар-информ» в
Спасатели с помощью лестницы поднялись на балкон к мальчику и забрали его. К этому времени подошла мать ребенка. Мальчика отдали матери.