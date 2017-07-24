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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели забрали с балкона мальчика в Альметьевске

Очевидцы сообщили, что мальчик в течение часа был один на балконе и звал маму.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Спасатели забрали с балкона мальчика в Альметьевске, кторый в течение часа был один на балконе и звал маму, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели с помощью лестницы поднялись на балкон к мальчику и забрали его. К этому времени подошла мать ребенка. Мальчика отдали матери.

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