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09:40 (мск), источник: Volga News

Самарская семья погибла в ДТП в Тюменской области

Самарская семья из четырех человек погибла в ДТП на 317 км федеральной автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в Тюменской области.

Источник: 72.мвд.рф

По предварительным данным, утром в понедельник, 24 июля, 54-летний водитель Lada Priora, ехавший в направлении Тюмени, допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в фуру Scania.

Водитель легковушки и его пассажиры — 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик — скончались на месте аварии до приезда оперативных служб.

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