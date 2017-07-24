Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.
Ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также сообщало, что
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России