Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также сообщало, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.