Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как использовать для хранения место вокруг окна
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Хрупкие льды Антарктиды
10:06 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также сообщало, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
1
Алекс NO FAMILE
Ну и слава Богу. Если зло уничтожает само себя, не нужно ему мешать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
То, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в 'состояние ступора'. Мнение
Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь