Экс-начальник полиции отдела МВД «Чебаркульский» подозревается во взятке
По версии следствия, Михаил Данилов получил свыше 500 тыс. рублей за покровительство игорному бизнесу.
По версии следствия, Михаил Данилов получил свыше 500 тыс. рублей за покровительство игорному бизнесу.
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Бывший начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Челябинской области Михаил Данилов стал фигурантом уголовного дела о взятке на сумму свыше 500 тыс. рублей. В рамках проводимого расследования он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс- центре областного Следственного управления Следственного комитета России.
«Бывшему начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России “Чебаркульский” Челябинской области Михаилу Данилову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что получил взятку в сумме более 500 тыс. рублей от жителя Чебаркуля Дениса Кудрякова», — пояснили в СК.
По версии следствия, взятку Данилов получил в 2013—2015 гг. за покровительство игорному бизнесу. Подозреваемый в даче взятке Кудряков задержан. Расследование уголовного дела продолжается.