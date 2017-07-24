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10:35 (мск), источник: ТАСС

Экс-начальник полиции отдела МВД «Чебаркульский» подозревается во взятке

По версии следствия, Михаил Данилов получил свыше 500 тыс. рублей за покровительство игорному бизнесу.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Бывший начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Челябинской области Михаил Данилов стал фигурантом уголовного дела о взятке на сумму свыше 500 тыс. рублей. В рамках проводимого расследования он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс- центре областного Следственного управления Следственного комитета России.

«Бывшему начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России “Чебаркульский” Челябинской области Михаилу Данилову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что получил взятку в сумме более 500 тыс. рублей от жителя Чебаркуля Дениса Кудрякова», — пояснили в СК.

По версии следствия, взятку Данилов получил в 2013—2015 гг. за покровительство игорному бизнесу. Подозреваемый в даче взятке Кудряков задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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