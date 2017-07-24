Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга

По версии следствия, преступление было совершено вечером 25 февраля 2017 года в доме в посёлке Свердлова г. о. Дзержинск. В ходе бытовой ссоры 75-летний пенсионер не менее девяти раз ударил ножом своего 43-летнему сына и нанёс ещё два ножевых ранения его 42-летнему другу. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Как отмечают следователи, жена подозреваемого в это время находилась дома и видела, как был убит её сын.