Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Греф посоветовал юристам «забыть профессию»
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
14События недели в фотографиях
10:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга

Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 22 июля 2017 года.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 25 февраля 2017 года в доме в посёлке Свердлова г. о. Дзержинск. В ходе бытовой ссоры 75-летний пенсионер не менее девяти раз ударил ножом своего 43-летнему сына и нанёс ещё два ножевых ранения его 42-летнему другу. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Как отмечают следователи, жена подозреваемого в это время находилась дома и видела, как был убит её сын.

«В тот вечер пенсионер неоднократно вмешивался в разговор друзей, что вызывало их неудовольствие и привело к конфликту, который закончился трагедией», — отмечается в пресс-релизе.

Вину мужчина не признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) направлено в Нижегородский областной суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь