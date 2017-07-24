Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга
Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга. Об этом сообщает
Пенсионер из Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом за убийство сына и его друга. Об этом сообщает
По версии следствия, преступление было совершено вечером 25 февраля 2017 года в доме в посёлке Свердлова г. о. Дзержинск. В ходе бытовой ссоры 75-летний пенсионер не менее девяти раз ударил ножом своего 43-летнему сына и нанёс ещё два ножевых ранения его 42-летнему другу. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Как отмечают следователи, жена подозреваемого в это время находилась дома и видела, как был убит её сын.
«В тот вечер пенсионер неоднократно вмешивался в разговор друзей, что вызывало их неудовольствие и привело к конфликту, который закончился трагедией», — отмечается в
Вину мужчина не признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) направлено в Нижегородский областной суд.