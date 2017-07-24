Сотрудница полиции осуждена за то, что прикрывала своего коллегу
Женщина не хотела, чтобы ее сослуживец был наказан за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому она решилась пойти на преступление.
Женщина не хотела, чтобы ее сослуживец был наказан за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому она решилась пойти на преступление.
В Березниках был вынесен приговор сотруднице полиции, которая была признана виновной в превышении должностных полномочий. Чтобы коллега подсудимой не был наказан за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, женщина дала своему подчиненному устное распоряжение о направлении на медосвидетельствование другого человека.
Таким образом, сотруднику полиции удалось избежать ответственности, пишет краевая прокуратура.
Суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 60 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах МВД, связанные с выполнением