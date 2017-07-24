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10:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске убийца трех человек хочет выйти по УДО

Спортсмена посадили на 15 лет.

Как сообщает РИА «СуперОмск», спортсмен Азамат Рамазанов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Советский районный суд, куда было направлено заявление, дал отказ. Преступник продолжает отбывать срок в ЛИУ-2.

Азамат Рамазанов является многократным победителем омских турниров по армреслингу. Около 10 лет назад его приговорили к 15 годам лишения свободы. По информации из определения Верховного Суда Российской Федерации, спортсмен вместе с двумя несовершеннолетними сообщниками хотел обокрасть квартиру состоятельного мужчины, но не найдя денег, преступники убили хозяина квартиры, затем его жену и дочь.

По решению суда сообщники получили по 10 лет в воспитательной колонии, а Азамат Рамазанов — 15 лет колонии строгого режима.

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