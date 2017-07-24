В Омске убийца трех человек хочет выйти по УДО
Спортсмена посадили на 15 лет.
Спортсмена посадили на 15 лет.
Как сообщает РИА «СуперОмск», спортсмен Азамат Рамазанов подал прошение об
Азамат Рамазанов является многократным победителем омских турниров по армреслингу. Около 10 лет назад его приговорили к 15 годам лишения свободы. По информации из определения Верховного Суда Российской Федерации, спортсмен вместе с двумя несовершеннолетними сообщниками хотел обокрасть квартиру состоятельного мужчины, но не найдя денег, преступники убили хозяина квартиры, затем его жену и дочь.
По решению суда сообщники получили по 10 лет в воспитательной колонии, а Азамат Рамазанов — 15 лет колонии строгого режима.