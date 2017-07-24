В Омске убийца трех человек хочет выйти по УДО

Как сообщает РИА «СуперОмск», спортсмен Азамат Рамазанов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Советский районный суд, куда было направлено заявление, дал отказ. Преступник продолжает отбывать срок в ЛИУ-2.

Азамат Рамазанов является многократным победителем омских турниров по армреслингу. Около 10 лет назад его приговорили к 15 годам лишения свободы. По информации из определения Верховного Суда Российской Федерации, спортсмен вместе с двумя несовершеннолетними сообщниками хотел обокрасть квартиру состоятельного мужчины, но не найдя денег, преступники убили хозяина квартиры, затем его жену и дочь.