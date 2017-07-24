В Симферополе трагически умер глава центра ценообразования в строительстве

Накануне, 22 июля, трагически скончался директор ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александр Якубовский, передает пресс-служба министерства строительства республики. Он разбился в аварии, которая произошла в Симферополе. Мужчина погиб на месте.

«Ушел из жизни яркий и неординарный человек, пользовавшийся огромным уважением со стороны своих коллег. Александр Георгиевич был опытным руководителем, великолепным организатором, обладающим незаурядными деловыми качествами», — отметили в Минстрое.

Прощание с покойным запланировано на понедельник, 24 июля. Оно состоится в 14.30 в ритуальном помещении городского кладбища «Абдал-1». В 14.00 планируется организованный отъезд от центра ценообразования в строительстве, который расположен в крымской столице по адресу ул. Козлова. 24.