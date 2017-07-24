В Симферополе трагически умер глава центра ценообразования в строительстве
Александр Якубовский разбился в аварии.
Александр Якубовский разбился в аварии.
Накануне, 22 июля, трагически скончался директор ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Александр Якубовский, передает
«Ушел из жизни яркий и неординарный человек, пользовавшийся огромным уважением со стороны своих коллег. Александр Георгиевич был опытным руководителем, великолепным организатором, обладающим незаурядными деловыми качествами», — отметили в Минстрое.
Прощание с покойным запланировано на понедельник, 24 июля. Оно состоится в 14.30 в ритуальном помещении городского кладбища «Абдал-1». В 14.00 планируется организованный отъезд от центра ценообразования в строительстве, который расположен в крымской столице по адресу ул. Козлова. 24.
Напомним, что Якубовский родился 27 марта 1979 года в г. Набережные Челны (Республика Татарстан).