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10:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Водитель такси погиб в столкновении с УАЗом в Волгограде

Два человека госпитализированы в результате ДТП.

Водитель «Яндекс. Такси» скончался в результате ДТП с грузопассажирским внедорожником УАЗ в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 17:40 в воскресенье, 23 июля, 39-летний пьяный житель Ставропольского края ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону проспекта Героев Сталинграда в крайнем левом ряду. Напротив дома № 217 он проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил такси Kia Rio под управлением 44-летнего мужчины.

В результате аварии водитель такси скончался от полученных травм на месте ДТП. 15-летний пассажир иномарки и водитель УАЗа были доставлены в больницу. Добавим, что в настоящее время виновник происшествия задержан правоохранительными органами. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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