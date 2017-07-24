Водитель такси погиб в столкновении с УАЗом в Волгограде

Водитель «Яндекс. Такси» скончался в результате ДТП с грузопассажирским внедорожником УАЗ в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 17:40 в воскресенье, 23 июля, 39-летний пьяный житель Ставропольского края ехал по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону проспекта Героев Сталинграда в крайнем левом ряду. Напротив дома № 217 он проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил такси Kia Rio под управлением 44-летнего мужчины.