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10:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в бочке нашли тело 34-летнего мужчины

Следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело 34-летнего мужчины обнаружили в бочке в селе Залиман Богучарского района в пятницу, 21 июля. Умершего нашел один из богучарцев, приехавший в село набрать песка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 24 июля.

Мужчина случайно заглянул в стоящую бочку и увидел тело, завернутое в тряпки. Богучарец вызвал полицию. Личность погибшего установили. Им оказался житель Богучарского района, уроженец Чеченской республики. По данным полиции, на теле следов насильственной смерти не обнаружили. От чего умер мужчина, в полиции не сообщали. Тело спрятали свидетели смерти. Уголовное дело возбуждаться не будет.

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