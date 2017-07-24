В Воронежской области в бочке нашли тело 34-летнего мужчины

Тело 34-летнего мужчины обнаружили в бочке в селе Залиман Богучарского района в пятницу, 21 июля. Умершего нашел один из богучарцев, приехавший в село набрать песка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 24 июля.

Мужчина случайно заглянул в стоящую бочку и увидел тело, завернутое в тряпки. Богучарец вызвал полицию. Личность погибшего установили. Им оказался житель Богучарского района, уроженец Чеченской республики. По данным полиции, на теле следов насильственной смерти не обнаружили. От чего умер мужчина, в полиции не сообщали. Тело спрятали свидетели смерти. Уголовное дело возбуждаться не будет.