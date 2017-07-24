Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за сообщение в выходные дни

Коллекторские агенства наконец-то пытаются ввести в рамки закона. Теперь уже трезвонить должникам дни и ночи напролет им не позволено. А те, кто пытается, «выбить» долг таким образом, теперь ждет суд. И штраф.

К нам обратилась петербурженка с жалобой на ООО «Константа». К заявлению женщина приложила детализацию входящих звонков. Общество направило в выходной день голосовое сообщение в запрещенное законом время. Пресс-служба судебных приставов по Петербургу

Приставы составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд. Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Всего же с начала года коллекторам выписано 22 подобных штрафа.