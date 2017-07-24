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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за сообщение в выходные дни

С начала года на агентства, «выбивающие долги», пожаловались более 1200 человек.

Коллекторские агенства наконец-то пытаются ввести в рамки закона. Теперь уже трезвонить должникам дни и ночи напролет им не позволено. А те, кто пытается, «выбить» долг таким образом, теперь ждет суд. И штраф.

К нам обратилась петербурженка с жалобой на ООО «Константа». К заявлению женщина приложила детализацию входящих звонков. Общество направило в выходной день голосовое сообщение в запрещенное законом время.
Пресс-служба судебных приставов по Петербургу

Приставы составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд. Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Всего же с начала года коллекторам выписано 22 подобных штрафа.

— С начала 2017 года в Петербурге в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, включено 10 агентств, — рассказали приставы. — К нам поступило более 1200 обращений от граждан. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 22 из них рассмотрены судом.

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