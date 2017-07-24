Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за сообщение в выходные дни
С начала года на агентства, «выбивающие долги», пожаловались более 1200 человек.
С начала года на агентства, «выбивающие долги», пожаловались более 1200 человек.
Коллекторские агенства
К нам обратилась петербурженка с жалобой на ООО «Константа». К заявлению женщина приложила детализацию входящих звонков. Общество направило в выходной день голосовое сообщение в запрещенное законом время.
Приставы составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд. Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Всего же с начала года коллекторам выписано 22 подобных штрафа.
— С начала 2017 года в Петербурге в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, включено 10 агентств, — рассказали приставы. — К нам поступило более 1200 обращений от граждан. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 22 из них рассмотрены судом.