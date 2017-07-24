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10:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Ущерб от стихии считают в Уссурийске

Ущерб от стихии считают в Уссурийске.

Источник: Reuters

С 22 июля в администрации Уссурйиска работает комиссия по обследованию домов, подтопленных квартир, придомовых и приусадебных участков в городе, сообщает ИА «Дейта.ру».

По состоянию на 24 июля в администрацию городского округа поступило 37 заявлений, из них 8 — о подтоплении домов. В основном, это дома в районе Слободы. Остальные обращения касаются подтопления придомовых территорий, частных подворий, огородов и дачных участков. По 32 адресам члены комиссии уже обследовали объекты.

Поступают звонки от жителей Пуциловской и Алексей-Никольской территорий. Всего в Управление по работе с территориями поступило 69 обращений.

В результате паводка по состоянию на 23.07.2017 в селах округа пострадало 1260 гектаров сельхозугодий, сообщает администрация города.

Михаил Грач.

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