Ущерб от стихии считают в Уссурийске
Ущерб от стихии считают в Уссурийске.
Ущерб от стихии считают в Уссурийске.
С 22 июля в администрации Уссурйиска работает комиссия по обследованию домов, подтопленных квартир, придомовых и приусадебных участков в городе, сообщает ИА «Дейта.ру».
По состоянию на 24 июля в администрацию городского округа поступило 37 заявлений, из них 8 — о подтоплении домов. В основном, это дома в районе Слободы. Остальные обращения касаются подтопления придомовых территорий, частных подворий, огородов и дачных участков. По 32 адресам члены комиссии уже обследовали объекты.
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