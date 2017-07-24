Поломка трамвая в Краснодаре остановила движение на маршруте № 2
Утром 24 июля на конечной остановке трамвая № 2 по улице Индустриальной сломался состав, что привело к трамвайной пробке.
Утром 24 июля на конечной остановке трамвая № 2 по улице Индустриальной сломался состав, что привело к трамвайной пробке.
Простой продолжается с 9:15 утра, уже около часа трамваи по этому маршруту не ходят. Стоят и трамваи маршрута № 4, идущие по этой ветке.
«Ремонтные работы уже идут, движение в скором времени восстановится», — сообщили «России. Кубань» в