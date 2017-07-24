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12:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сызрани мужчина упал с 9 этажа в вентиляционную шахту и выжил

Сызранец отказался от лечения и госпитализации в больницу.

В воскресенье, 23 июля, в Сызрани в многоэтажке на улице Красильникова произошло ЧП. Там мужчина упал в вентиляционную шахту, расположенную под крышей 9-этажного дома, на техническом этаже и чудом выжил, передает КТВ-Луч.

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По словам пострадавшего — 27 летнего сызранца, примерно в 12:00 он поднялся покурить на технический этаж, сел на край трубы, а потом внезапно провалился в вентиляционный канал. Спустя несколько часов его обнаружили за бетонной стеной первого этажа. Спасатели прорубили стену подъезда и в 21:00 извлекли мужчину из шахты. После осмотра бригадой скорой помощи сызранец отказался от лечения и госпитализации в больницу.

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