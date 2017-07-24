Опубликовано видео пожара на Республиканском стадионе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Весь кишиневский состав Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в понедельник рано утром был поднят по тревоге из-за возгорания складированных на Республиканском стадионе веток, свезенных туда после апрельского снегопада.

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«К нам поступил звонок около 4.30. По тревоге поднят весь гарнизон муниципия Кишинева, так как огонь быстро распространился на огромную площадь», — сказал замначальника кишиневского управления Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ (СГЗЧС) Ливиу Мырзенко.

По его словам, на место ЧП незамедлительно прибыли 17 автомобилей пожарных, а в 7.02 возгорание удалось локализовать.

В работах задействовали около 80 пожарных.

Для эффективности работы были сформированы четыре бригады, ситуация находится под контролем. Жертв удалось избежать.

Пожарные опубликовали видеозапись того, как они борются с огнем.