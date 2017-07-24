Опубликовано видео пожара на Республиканском стадионе
Пожарные опубликовали видео возгорания на стадионе в Кишиневе — как выглядит пожар изнутри.
Пожарные опубликовали видео возгорания на стадионе в Кишиневе — как выглядит пожар изнутри.
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Весь кишиневский состав Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в понедельник рано утром был поднят по тревоге
«К нам поступил звонок около 4.30. По тревоге поднят весь гарнизон муниципия Кишинева, так как огонь быстро распространился на огромную площадь», — сказал замначальника кишиневского управления Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ (СГЗЧС) Ливиу Мырзенко.
По его словам, на место ЧП незамедлительно прибыли 17 автомобилей пожарных, а в 7.02 возгорание удалось локализовать.
В работах задействовали около 80 пожарных.
Для эффективности работы были сформированы четыре бригады, ситуация находится под контролем. Жертв удалось избежать.
Пожарные опубликовали видеозапись того, как они борются с огнем.