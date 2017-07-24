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10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы пострадали при падении самолета в Иркутской области

Инцидент произошел 23 июля.

Источник: РИА "Новости"

На озере Медвежье в Иркутской области при заходе на посадку упал самолет-амфибия марки Л-4. Проверку в связи с инцидентом начал Следственный комитет, говорится в сообщении Западно-сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 23 июля. Воздушное судно совершало частный полет.

На борту самолета находились три человека. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу города Кызыла. Все пострадавшие — жители Красноярского края. В минздраве Тувы уточнили, что двух человек доставят авиацией в Красноярск. Один из пострадавших отпущен на амбулаторное лечение, двое других в тяжелом состоянии, им требуется оперативное вмешательство.

Озеро Медвежье находится на территории государственного природного заказника федерального значения «Тофаларский».

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