Красноярцы пострадали при падении самолета в Иркутской области

На озере Медвежье в Иркутской области при заходе на посадку упал самолет-амфибия марки Л-4. Проверку в связи с инцидентом начал Следственный комитет, говорится в сообщении Западно-сибирского следственного управления на транспорте СКР.

На борту самолета находились три человека. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу города Кызыла. Все пострадавшие — жители Красноярского края. В минздраве Тувы уточнили, что двух человек доставят авиацией в Красноярск. Один из пострадавших отпущен на амбулаторное лечение, двое других в тяжелом состоянии, им требуется оперативное вмешательство.