Красноярцы пострадали при падении самолета в Иркутской области
Инцидент произошел 23 июля.
Инцидент произошел 23 июля.
На озере Медвежье в Иркутской области при заходе на посадку упал
Инцидент произошел 23 июля. Воздушное судно совершало частный полет.
На борту самолета находились три человека. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу города Кызыла. Все пострадавшие — жители Красноярского края. В минздраве Тувы уточнили, что двух человек доставят авиацией в Красноярск. Один из пострадавших отпущен на амбулаторное лечение, двое других в тяжелом состоянии, им требуется оперативное вмешательство.
Озеро Медвежье находится на территории государственного природного заказника федерального значения «Тофаларский».