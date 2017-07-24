У жителя Красноярского края во время похода за грибами случился инсульт

В Назаровском районе Красноярского края у пенсионера прямо во время похода за грибами случился инсульт.

Ровно сутки грибник провел в лесу. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники 60-летнего мужчины. Они сообщили, что он отстал от группы, а домой так и не вернулся.

На поиски пенсионера была сформирована поисковая группа из сотрудников полиции и добровольцев. В 5 километрах от деревни Антропово мужчина был обнаружен. Оказалось, что в лесу у него случился инсульт.