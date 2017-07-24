У жителя Красноярского края во время похода за грибами случился инсульт
Пенсионер сутки провел в лесу.
Пенсионер сутки провел в лесу.
В Назаровском районе Красноярского края у пенсионера прямо во время похода за грибами случился инсульт.
Ровно сутки грибник провел в лесу. В полицию с заявлением о пропаже обратились родственники 60-летнего мужчины. Они сообщили, что он отстал от группы, а домой так и не вернулся.
На поиски пенсионера была сформирована поисковая группа из сотрудников полиции и добровольцев. В 5 километрах от деревни Антропово мужчина был обнаружен. Оказалось, что в лесу у него случился инсульт.
«Участковый понял, что у пенсионера случился инсульт по вешним признакам. Полицейский сразу же вызвал на место служебную машину, на которой грибник был доставлен в близлежащий населенный пункт, а оттуда госпитализирован в Назаровскую районную больницу», — сообщили в