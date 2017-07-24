В ДТП на Урале разбилась семья из пяти человек
В Челябинской области выясняют обстоятельства тройного ДТП на автомобильном мосту, в котором погибли два человека и пострадали еще трое.
В Челябинской области выясняют обстоятельства тройного ДТП на автомобильном мосту, в котором погибли два человека и пострадали еще трое.
По предварительным данным, иномарка поочередно столкнулась с двумя грузовиками, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.
— Авария произошла сегодня утром на 77 километре трассы Челябинск — Троицк у поселка Нагорный, — сообщили в
41-летний водитель легковушки и его супруга погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров в возрасте 12, 20 и 24 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу Южноуральска, отметили в полиции.