В ДТП на Урале разбилась семья из пяти человек

По предварительным данным, иномарка поочередно столкнулась с двумя грузовиками, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

— Авария произошла сегодня утром на 77 километре трассы Челябинск — Троицк у поселка Нагорный, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, а затем — лобовое столкновение с грузовиком Hino.