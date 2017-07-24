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10:40 (мск), источник: "Российская газета"

В ДТП на Урале разбилась семья из пяти человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства тройного ДТП на автомобильном мосту, в котором погибли два человека и пострадали еще трое.

По предварительным данным, иномарка поочередно столкнулась с двумя грузовиками, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

— Авария произошла сегодня утром на 77 километре трассы Челябинск — Троицк у поселка Нагорный, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, а затем — лобовое столкновение с грузовиком Hino.

41-летний водитель легковушки и его супруга погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров в возрасте 12, 20 и 24 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу Южноуральска, отметили в полиции.

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