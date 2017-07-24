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11:08 (мск), источник: Калининград.Ru

На площади Победы в Калининграде произошло ДТП с пассажирским автобусом

Информация о пострадавших уточняется.

Утром в понедельник, 24 июля, в районе площади Победы в Калининграде произошло ДТП с участие пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что общественный транспорт столкнулся с микроавтобусом на перекрёстке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Инцидент осложнил движение на этом участке дороги. Информация о пострадавших уточняется.

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