На площади Победы в Калининграде произошло ДТП с пассажирским автобусом
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
Утром в понедельник, 24 июля, в районе площади Победы в Калининграде произошло ДТП с участие пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы случившегося.
Отмечается, что общественный транспорт столкнулся с микроавтобусом на перекрёстке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Инцидент осложнил движение на этом участке дороги. Информация о пострадавших уточняется.