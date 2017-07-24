Школьника, пострадавшего от нападения собаки под Копейском, готовят к операции

Мальчику, на которого 22 июля в поселке Потанино (Копейск, Челябинская область) набросилась собака, потребуется открытая операция на нижней челюсти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-секретаря Челябинской областной клинической больницы Натальи Малухиной, ребенок поступил в челюстно-лицевое отделение хирургии.

«У пациента двусторонний перелом нижней челюсти, ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица», — сообщил заведующий отделением ЧЛХ ЧОКБ Александр Алабугин.

По его словам, 11-мальчику установлены специальные шины, но под ними есть смещения. Поэтому потребуется открытая операция, которую врачи проведут в ближайшие дни.