Школьника, пострадавшего от нападения собаки под Копейском, готовят к операции
У ребенка сломана челюсть с двух сторон, имеются ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица.
У ребенка сломана челюсть с двух сторон, имеются ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица.
Мальчику, на которого 22 июля в поселке Потанино (Копейск, Челябинская область) набросилась собака, потребуется открытая операция на нижней челюсти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«У пациента двусторонний перелом нижней челюсти, ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица», — сообщил заведующий отделением ЧЛХ ЧОКБ Александр Алабугин.
По его словам, 11-мальчику установлены специальные шины, но под ними есть смещения. Поэтому потребуется открытая операция, которую врачи проведут в ближайшие дни.
По факту происшествия в настоящее время проводят проверку правоохранительные органы.