Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Умерла известная экс-ведущая «Доброго утра» Миронова
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:09 (мск), источник: dostup1.ru

Школьника, пострадавшего от нападения собаки под Копейском, готовят к операции

У ребенка сломана челюсть с двух сторон, имеются ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица.

Мальчику, на которого 22 июля в поселке Потанино (Копейск, Челябинская область) набросилась собака, потребуется открытая операция на нижней челюсти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-секретаря Челябинской областной клинической больницы Натальи Малухиной, ребенок поступил в челюстно-лицевое отделение хирургии.

«У пациента двусторонний перелом нижней челюсти, ссадины и ушибы лица, спины, а также рваные укушенные раны левого предплечья и лица», — сообщил заведующий отделением ЧЛХ ЧОКБ Александр Алабугин.

По его словам, 11-мальчику установлены специальные шины, но под ними есть смещения. Поэтому потребуется открытая операция, которую врачи проведут в ближайшие дни.

По факту происшествия в настоящее время проводят проверку правоохранительные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Школьника, пострадавшего от нападения собаки под Копейском, готовят к операции
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь