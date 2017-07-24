Появились фото с места гибели пропавшей семьи Надыргуловых из Башкирии

В субботу, 22 июля, личный автомобиль Надыргуловых был найден на дне Таналык в Хайбуллинском районе между селами Акъяр и Новый Зирган. В салоне находились три человека: супруги Ильяс и Разина Надыргуловы и их младший двухлетний сынишка Радмир. Все они были мертвы, причина смерти — утопление.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии, все двери в автомобиле были закрыты, рычаг скоростей находился в нейтральном положении, а ручной стояночный тормоз не был активирован. Также известно, что никаких видимых телесных повреждений на теле погибших нет. Предварительная причина случившегося — несчастный случай.

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