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11:12 (мск), источник: PROUFU.ru

Появились фото с места гибели пропавшей семьи Надыргуловых из Башкирии

В социальных сетях появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых, которая пропала на прошлой неделе и которую четыре дня активно искали правоохранители и волонтеры.

В субботу, 22 июля, личный автомобиль Надыргуловых был найден на дне Таналык в Хайбуллинском районе между селами Акъяр и Новый Зирган. В салоне находились три человека: супруги Ильяс и Разина Надыргуловы и их младший двухлетний сынишка Радмир. Все они были мертвы, причина смерти — утопление.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии, все двери в автомобиле были закрыты, рычаг скоростей находился в нейтральном положении, а ручной стояночный тормоз не был активирован. Также известно, что никаких видимых телесных повреждений на теле погибших нет. Предварительная причина случившегося — несчастный случай.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дома у семьи Надыргуловых остались еще четверо несовершеннолетних детей. В настоящий момент их определили в детские и лечебные учреждения.

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Появились фото с места гибели пропавшей семьи Надыргуловых из Башкирии
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