Появились фото с места гибели пропавшей семьи Надыргуловых из Башкирии
В социальных сетях появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых, которая пропала на прошлой неделе и которую четыре дня активно искали правоохранители и волонтеры.
В социальных сетях появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых, которая пропала на прошлой неделе и которую четыре дня активно искали правоохранители и волонтеры.
В субботу, 22 июля, личный автомобиль Надыргуловых был найден на дне Таналык в Хайбуллинском районе между селами Акъяр и Новый Зирган. В салоне находились три человека: супруги Ильяс и Разина Надыргуловы и их младший двухлетний сынишка Радмир. Все они были мертвы, причина смерти — утопление.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в
Дома у семьи Надыргуловых остались еще четверо несовершеннолетних детей. В настоящий момент их определили в детские и лечебные учреждения.