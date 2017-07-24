В Кропоткине женщина избила и ограбила пенсионера

По предварительным данным, 74-летний мужчина гулял недалеко от дома. Его окликнула незнакомая женщина и попросила сигарету. Услышав отказ, она ударила мужчину по голове тяжелым предметом, а когда оппонент упал, она продолжила бить его ногами. Потом женщина отобрала у пострадавшего деньги, продукты, мобильный телефон и скрылась. Пенсионер попал в больницу, оттуда о случившемся сообщили полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.