Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области

Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области

Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области 23 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.