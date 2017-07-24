Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области
Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области 23 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Два пешехода погибли в ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области 23 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 01:00 на 527 км автодороги Москва — Уфа. Согласно сообщению, 45-летний водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, 29-летние мужчина и женщина, получили смертельные ранения.